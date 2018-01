Fare Verde pulisce le spiagge italiane Pubblicato il: 26/01/2018 Autore: Redazione GreenCity Domenica 28 gennaio 2018 si terrà la tradizionale pulizia delle spiagge giunta alla ventisettesima edizione: "Il mare d'inverno".

È la plastica il principale rifiuto che aggredisce l'ambiente marino italiano. A dirlo é l'associazione ambientalista Fare Verde, che domenica 28 gennaio 2018 ha organizzato in tutta Italia la manifestazione "Il mare d'inverno", la tradizionale pulizia delle spiagge giunta alla ventisettesima edizione.

Non a caso, lo slogan della manifestazione quest'anno è: "La spiaggia é fatta di sabbia, non di plastica."

"Le spiagge italiane sono aggredite da tonnellate di rifiuti – dichiara il Presidente Nazionale di Fare Verde, Francesco Greco – in particolare é la plastica ad inquinare il mare e gli arenili della penisola e si presenta in varie forme: bottiglie, tappi, bastoncini colorati dei cotton fioc, pezzi vari di plastica spesso piccolissimi. Non a caso la Commissione Europea la settimana scorsa ha deliberato che, entro il 2030, tutti gli imballaggi di plastica dovranno poter essere riciclati o riutilizzati."

Le spiagge interessate dalla manifestazione di domenica 28 gennaio 2018 sono:



LAZIO

Sperlonga (LT), spiaggia libera, 9.30-12.30;

Fondi (LT), spiaggia del parco SIC "Dune di Capratica", 10-13;

Anzio (LT), spiaggia libera Grotte di Nerone, 9.30-13.30;

Ladispoli (RM) Lungomare Marina di Palo 9.30-12.30;

Tarquinia (VT) spiaggia in località San Giorgio, 10.30-12.30;

Ostia Lido (RM) L.mare Duca degli Abruzzi, altezza civico 36, 9.30-12.30.



PUGLIA

Bari, Palese, 10-12.30

Casalabate (Le) c/o Lega Navale, 9.30-13;

Brindisi – Forte a Mare, 9.30-13.



CALABRIA

Reggio Calabria – località Bocale, 9.30-12.30;

Trebisacce (CS), spiaggia libera, 9.30-13.



TOSCANA

Marina di Pisa 15- 17;

Marina di Pietrasanta (LU) – tra le Focette e Fosso Motrone, 15-17.



SICILIA

Santa Maria la Scala (CT), spiaggia libera, 9-13;

Messina, spiaggia dell'istituto Talassografico 8.30-13.



CAMPANIA

Castelvolturno (CE) 9.30 -12, sabato 27 gennaio 2018;

Scario di San Giovanni a Piro (SA) 9-12.30.



MOLISE

Termoli, Lungomare Nord, zona hotel modenese, 9.45-13.



VENETO

Venezia - Mestre canale Osellino (defluente del Marzenego), 9-13;

Chioggia (VE) c/o "Bagni Clodia", 9 – 13; Rosolina Mare (RO), 9-13. FRIULI Monfalcone (GO) Marina Julia, 9-13.